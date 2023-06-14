Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
22°
Чтв, 15
24°
Птн, 16
26°
ЦБ USD 84.32 0.68 15/06
ЦБ EUR 91.07 0.68 15/06
Нал. USD 83.1 / 85.95 14/06 16:55
Нал. EUR 89.51 / 91.78 14/06 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
20 859
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
22 146
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
19 351
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
24 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В рязанском Музыкальном театре чествовали трудовые медицинские династии

14 июня в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника, представителей 16 трудовых семей отметили памятными призами. Об этом сообщили в областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Награды представителям медицинских династий вручила председатель областной организации Наталья Шамбазова.

«Сегодня мы поздравляем всех тех, кто причастен к здравоохранению и медицине. Позвольте выразить искреннее уважение и глубокую благодарность за ваш повседневный и поистине героический труд. У вас — милосердная и высокодуховная, ответственная работа. Спасибо вам за любовь и преданность своему делу. Особые слова благодарности представителям медицинских династий, которые приняли участие в нашем конкурсе. Повод для гордости за них есть не только у членов их семей, но и у всего многочисленного медицинского сообщества. Огромное вам спасибо, дорогие друзья, за вклад в наше общее дело!», — поздравила присутствующих Шамбазова.

На мероприятии также присутствовали первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, заместитель председателя Рязанской облдумы Николай Никанорович Макариков и другие представители органов власти и почетные гости.

Среди семей, которых чествовали собравшиеся, были те, чей общий стаж работы в сфере здравоохранения достигает полутора веков, трех веков и даже превышает пять столетий.

В этот день поздрляли династии Юдиных, Аксентьевых, Тимониных-Крючковых, Быковых-Натальских-Лорей, Исаковых, Черенковых-Соломатиных-Филатовых, Сауткиных, Шмелевых-Алексеевых, Клишиных-Худиных-Афанасьевых, Лакоза-Брусникиных, Сутуловых, Абросимовых, Посохиных-Любинских, Плаксиных-Судаковых, Шишковых, Бирюковых, а также Надежды Козеевской, заведующей информационно-библиографическим сектором библиоцентра РязГМУ, вносящей огромный вклад в сохранение исторической памяти о трудовых медицинских династиях.

Отмечается, что медицинская династия Сауткиных — одна из самых богатых: 17 представителей семьи трудились и трудятся в отрасли здравоохранения, их общий стаж работы превышает 500 лет. Основатель династии — Сауткин Федор Агеевич — оказывал медицинскую помощь в селе Федяево Каверинского района Рязанской области. Раз в неделю совершал объезд близлежащих сел и деревень, где проводил профилактические осмотры и осуществлял прием больных.

Напомним, что семьи медицинских работников стали участниками областного профсоюзного конкурса «Медицинские династии Рязани и Рязанской области». Его проводили в целях повышения престижа профессии медицинского работника, воспитания чувства гордости за достижения соотечественников, привлечения молодежи в отрасль здравоохранения.