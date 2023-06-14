В рязанском Музыкальном театре чествовали трудовые медицинские династии

14 июня в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника, представителей 16 трудовых семей отметили памятными призами. Об этом сообщили в областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Награды представителям медицинских династий вручила председатель областной организации Наталья Шамбазова.

«Сегодня мы поздравляем всех тех, кто причастен к здравоохранению и медицине. Позвольте выразить искреннее уважение и глубокую благодарность за ваш повседневный и поистине героический труд. У вас — милосердная и высокодуховная, ответственная работа. Спасибо вам за любовь и преданность своему делу. Особые слова благодарности представителям медицинских династий, которые приняли участие в нашем конкурсе. Повод для гордости за них есть не только у членов их семей, но и у всего многочисленного медицинского сообщества. Огромное вам спасибо, дорогие друзья, за вклад в наше общее дело!», — поздравила присутствующих Шамбазова.

На мероприятии также присутствовали первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, заместитель председателя Рязанской облдумы Николай Никанорович Макариков и другие представители органов власти и почетные гости.

Среди семей, которых чествовали собравшиеся, были те, чей общий стаж работы в сфере здравоохранения достигает полутора веков, трех веков и даже превышает пять столетий.

В этот день поздрляли династии Юдиных, Аксентьевых, Тимониных-Крючковых, Быковых-Натальских-Лорей, Исаковых, Черенковых-Соломатиных-Филатовых, Сауткиных, Шмелевых-Алексеевых, Клишиных-Худиных-Афанасьевых, Лакоза-Брусникиных, Сутуловых, Абросимовых, Посохиных-Любинских, Плаксиных-Судаковых, Шишковых, Бирюковых, а также Надежды Козеевской, заведующей информационно-библиографическим сектором библиоцентра РязГМУ, вносящей огромный вклад в сохранение исторической памяти о трудовых медицинских династиях.

Отмечается, что медицинская династия Сауткиных — одна из самых богатых: 17 представителей семьи трудились и трудятся в отрасли здравоохранения, их общий стаж работы превышает 500 лет. Основатель династии — Сауткин Федор Агеевич — оказывал медицинскую помощь в селе Федяево Каверинского района Рязанской области. Раз в неделю совершал объезд близлежащих сел и деревень, где проводил профилактические осмотры и осуществлял прием больных.

Напомним, что семьи медицинских работников стали участниками областного профсоюзного конкурса «Медицинские династии Рязани и Рязанской области». Его проводили в целях повышения престижа профессии медицинского работника, воспитания чувства гордости за достижения соотечественников, привлечения молодежи в отрасль здравоохранения.