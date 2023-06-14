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В Рязанской области построят завод по производству готовых кормов для домашних животных

На Петербургском международном экономическом форуме 14 июня подписали соглашения о реализации новых инвестпроектов в индустриальном парке «Рязанский», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Договоры заключили с гендиректором компании «Аг-Тех» Антоном Хусаиновым и руководителем компании «Рускормгрупп» Максимом Серганом.

«Каждому инвестору, который приходит в регион, Корпорация как институт по привлечению инвестиций оказывает всестороннюю поддержку. Это и содействие в получении земельного участка, и оформлении документации, в подключении коммуникаций и даже в подборе высококвалифицированных кадров для своих предприятий. Незначительных вопросов для нас нет. Этот принцип работы „одного окна“ распространяется на все без исключения инвестпроекты», — подчеркнул гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин.

Компания «Аг-Тех» приступит к реализации в «Рязанском» инвестпроекта по расширению действующего производства аэрозольной химии для автомобилей: полиролей, очистителей, красок, смазочных материалов. Новый цех планируют запустить в 2025 году.

Компания «Рускормгрупп» через три года построит в Рязанской области завод по производству готовых кормов для домашних питомцев.

Суммарно обе компании инвестируют в экономику региона 600 млн рублей и создадут порядка 150 новых рабочих мест.

Оба инвестора уже в ближайшее время готовы приступить к подготовке документации, необходимой для начала строительства.

В общей сложности за первый день ПМЭФ-2023 делегаты подписали 10 инвестиционных соглашений. Ход реализации каждого из них будет сопровождать «Корпорация развития Рязанской области».