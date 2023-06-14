В Ростове-на-Дону начали судить участников батальона «Азов» *
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 14 июня начал слушать дела в отношении участников нацбатальона «Азов». Об этом сообщается в Telegram-канале «IZ.RU».
Гособвинитель сообщил, что двоих из 24 обвиняемых обменяли. Они не примут участие в дальнейшем в процессе.
Вместе с мужчинами на скамье подсудимых находится несколько девушек. Одна из них трудилась в батальоне поваром.
Отмечается, что на заседании фабула обвинения не раскрывалась.
Следующее слушание назначено на 28 июня.
* «Азов» — признанная в РФ террористическая организация