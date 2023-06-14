В Москве мужчина довел 10-летнего сына до самоубийства

В Москве мужчина довел 10-летнего сына до самоубийства. Об этом в среду, 14 июня, пишет Telegram-канал Shot.

Второклассника с травмами, характерными для падения с высоты, возле дома обнаружили соседи. Мальчик с отцом жили на 12-м этаже. Позже школьник скончался в машине скорой.

Прибывшие полицейские выяснили, что перед трагедией мальчик занимался дома математикой, несмотря на то что учебный год окончен. Отца дома не было. Позже на допросе мужчина признался, что жестоко обращался с сыном и регулярно унижал его.

Выяснилось, что отец ранее был судим за кражу и воспитывал ребенка один.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». Мужчина задержан. Ему грозит до 15 лет колонии.