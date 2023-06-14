Рязанские следователи начали проверку после гибели мужчины в пруду
Рязанские следователи начали проверку после гибели мужчины в пруду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.
«Рязанским МСО проводится проверка по факту смерти местного жителя 1958 года рождения», — заявили в ведомстве. Отмечается, что во вторник, 13 июня, мужчина отдыхал в компании знакомых во Льгове. Также указано, что он употреблял спиртное.
Напомним, труп мужчины подняли в месте, не оборудованном для купания.