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Рязанские следователи начали проверку после гибели мужчины в пруду

Рязанские следователи начали проверку после гибели мужчины в пруду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

«Рязанским МСО проводится проверка по факту смерти местного жителя 1958 года рождения», — заявили в ведомстве. Отмечается, что во вторник, 13 июня, мужчина отдыхал в компании знакомых во Льгове. Также указано, что он употреблял спиртное.

Напомним, труп мужчины подняли в месте, не оборудованном для купания.