Новую Lada X-Cross 5 представили в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме

В Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме представили кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собираться на бывшем заводе Nissan. Об этом сообщил Autonews.

Отмечается, что новая «Лада» — копия китайского кроссовера «Бестюн T77» от концерна FAW. Это пятидверный переднеприводный автомобиль, который оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

От китайского оригинала новинка бренда «Лада» отличается наличием отечественных шильдиков с традиционной ладьей в форме буквы «В», вписанный в овал.

Уточняется, что это не первый пример сборки китайских автомобилей в России под отечественным брендом. На бывшем заводе «Ренаулт» с конца 2022 года в Москве собирают автомобили JAC под маркой «Москвич».

Фото: РБК.