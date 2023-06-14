Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете смены пола
Депутаты Госдумы 14 июня в первом чтении одобрили законопроект, по которому запрещается смена пола. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».
В документе указано, что исключения будут делать в случае врожденных аномалий у детей.
«Нам хотелось бы, чтобы министерство здравоохранения не выдумало никаких поправок, аргументируя это заботой о людях», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вице-спикер Петр Толстой на заседании добавил, что, помимо запрета на смену пола, необходимо проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов.