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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете смены пола

Депутаты Госдумы 14 июня в первом чтении одобрили законопроект, по которому запрещается смена пола. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

В документе указано, что исключения будут делать в случае врожденных аномалий у детей.

«Нам хотелось бы, чтобы министерство здравоохранения не выдумало никаких поправок, аргументируя это заботой о людях», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вице-спикер Петр Толстой на заседании добавил, что, помимо запрета на смену пола, необходимо проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов.