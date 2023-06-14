Депутаты одобрили освобождение осужденных по уголовным статьям в обмен на участие в СВО
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, касающиеся осужденных и контрактной службы. Об этом 14 июня сообщает «Gazeta.ru».
Депутаты одобрили возможность призыва осужденных на контрактную службу, за исключением тех, кто получил наказание за тяжкие преступления.
Также парламентарии приняли проект, гарантирующий освобождение осужденным, которые заключили контракт в период мобилизации и военного положения.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение.