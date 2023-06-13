В Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой»

В Лесопарке 24 июня в 11:00 пройдет выставка кошек и собак «Пойдем домой». С помощью нее будут искать хозяев для животных, которые находятся на попечении приютов и волонтеров.

Принять участие в выставке может любой желающий, который курирует бездомное животной. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону и прийти на регистрацию в день мероприятия к 10:00.

Организаторы отмечают, что единственным условием участия в выставке является наличие у животного ветеринарного паспорта со всеми прививками.

«Огромная просьба, если есть хоть какие-то симптомы заболевания [у животных, — прим. ред.], воздержитесь от посещения мероприятия», — добавляют организаторы.

Кроме самой выставки на мероприятии будут проходить мастер-классы и практическая лекция кинолога Дмитрия Тарасова.

Еще для детей будут работать киоски со сладкой ватой и молочными коктейлями. Также поставят островок с аквагримом.

Возрастное ограничение: 0+