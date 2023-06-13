Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за выброшенных животных. Об этом сообщило
Соответствующие поправки внесены в КоАП.
За нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан, законом установлены штрафы до 200 тысяч рублей.
Также закон ввел штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных. В таком случае хозяевам придется заплатить до 30 тысяч рублей.
За жестокое обращение с животными введены штрафы до 100 тысяч рублей.
Помимо этого, закон ввел штрафы за ненадлежащее обращение с бездомными животными в размере до 50 тысяч рублей.