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Михаил Ефремов хотел отправиться добровольцев в зону СВО, но ему отказали

Михаил Ефремов хотел отправиться добровольцев в зону СВО, но ему отказали. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает сайт РИА ФАН со ссылкой на интервью Ивана Охлобыстина.

Актер заявил, что Ефремов хотел отправиться из колонии добровольцем на СВО, но ему отказали, потому что он больной и пожилой человек.

Охлобыстин назвал Михаила Ефремова «уломанным и изломанным» и выразил надежду, что актер вернется на сцену.

Ранее жена Ефремова сообщила о планах актера на УДО.

Напомним, Михаил Ефремов 8 сентября 2020 года совершил ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Ефремов был нетрезв. Суд приговорил актера к 7,5 годам колонии.