Жена Михаила Ефремова рассказала о планах актера на УДО

Жена Михаила Ефремова рассказала о планах актера на УДО. Слова женщины приводит издание «Абзац».

Как отметила жена актера Софья Кругликова, возможность выйти по условно-досрочному освобождению у актера появятся весной следующего года.

«Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», — рассказала Кругликова.

Напомним, что в январе 2023 года Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы, но потом сам отозвал ходатайство.

Михаил Ефремов 8 сентября 2020 года совершил ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Ефремов был нетрезв. Суд приговорил актера к 7,5 годам колонии.