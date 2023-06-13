Главе рязанского УФНС Вячеславу Морозову пророчат место депутата в региональном парламенте

Руководитель УФНС по Рязанской области Вячеслав Морозов может принять участие в довыборах депутата регионального парламента по по одномандатному округу № 10. Об этом сообщают « Ведомости » со ссылкой на источник, близкий к органам власти.

На этой неделе Морозов может подать документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидата в депутаты Рязанской областной думы по округу ушедшего в отставку Станислава Подоля.

Источник «Ведомостей» уверен, что в случае избрания Морозов станет сенатором от Рязанской области. С 16 ноября 2022 года регион не имеет своего представителя в Совете Федераций.

Отметим, что вакантное место в думе появилось 12 апреля. Тогда Станислав Подаль ушел в отставку после обвинения в отравлении учащихся школ и воспитанников детских садов Восточного округа Москвы сливочным маслом производства АМК «Рязанский», где он работает гендиректором. Депутат получил 300 часов обязательных работ. Он и прокуратура обжаловали это решение. В Мосгорсуде сейчас проходит апелляционный процесс.