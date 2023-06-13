Экс-владелец рязанских радиостанций Сергей Цыганов погиб из-за нераскрывшегося парашюта

Стала известна причина, из-за которой погиб бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань» Сергей Цыганов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, у 51-летнего бизнесмена не раскрылся парашют.

По данным Shot, на аэродроме Коробчеево мужчина спрыгнул с Ми-8. На высоте около 60 метров он неудачно выполнил разворот и на большой скорости полетел вниз.

В результате падения он получил травмы, от которых вскоре скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что Сергей Цыганов погиб в минувшие выходные под Коломной. Видео инцидента можно посмотреть здесь.