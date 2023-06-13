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Двое рязанцев стали победителями Всероссийских соревнований по боксу

Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы Героя России, генерал-полковника В.А. Шаманова прошли в рязанской Академии единоборств.

В них приняли участие 63 боксера из 22 регионов страны. Среди рязанских спортсменов победителями и призерами стали представители Клуба бокса «ВДВ».

По итогам соревнований двое рязанцев заняли первые места: Иван Сагайдак в весовой категории 92 килограмма. Светослав Тетерин стал первым в весовой категории 92+.

Серебряными призерами стали: Вадим Санин в весовой категории 71 килограмм. Михаил Астахов — 75 килограмм. Владислав Кузнецов в весе 92 килограмма.

Кроме того, третье место заняли: Омарасхаб Гусейнов в весовой категории 71 килограмм. Михаил Сажнев в весе 86 килограмм.

В числе награждающих победителей соревнований были советский и российский боксер, главный тренер сборной России по боксу, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Лебзяк Александр Борисович, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Колдин Юрий Юрьевич; помощник Командующего ВДВ по физической подготовке полковник Сафиулин Эдуард Махамадвариевич и другие почетные гости.