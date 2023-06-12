ВСУ ударили по Херсонской области сразу после отъезда Дениса Мантурова
ВСУ нанесли удар по месту в Херсонской области, которое посетил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Информацию ТАСС подтвердили в министерстве.
Ранее такая информация прошла в федеральных СМИ со ссылкой на источники.
Говорилось, что Мантуров приезжал в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий. После его отъезда украинская армия нанесла ракетный удар по месту, которое посетил министр.