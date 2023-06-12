Малков повторил поздравление с Днем России экс-губернатора Любимова
Малков повторил поздравление с Днем России экс-губернатора Любимова. Сходство высказываний нашел Telegram-канал «Новая газета — Рязань».
В поздравлении, опубликованном на сайте облправительства в 2020 году, губернатор Николай Любимов сказал жителям региона, что «всех нас объединяют общие традиции, богатейшая культура, многовековая история России».
В 2023 году к рязанцам обратился ныне действующий губернатор Павел Малков. Его цитата на сайте «Единой России» звучит так: «Нас объединяют общие традиции, богатейшая культура, героическая история».