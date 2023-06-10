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В Калининграде водитель выжил после ДТП с пожаром и переворотом
В Калининграде произошло ДТП, в результате которого легковушка несколько раз перевернулась и загорелась. Водителю удалось выжить.

В Калининграде произошло ДТП, в результате которого легковушка несколько раз перевернулась и загорелась. Водителю удалось выжить. Подробности сообщает Telegram-канал регионального ГИБДД.

По предварительным данным, в субботу, 10 июня, около 4:05 на улице Горького водитель Volkswagen врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал пассажир, его доставили в больницу.

Водитель, который был пьян, по предварительным данным, не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.