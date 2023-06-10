В Калининграде водитель выжил после ДТП с пожаром и переворотом
В Калининграде произошло ДТП, в результате которого легковушка несколько раз перевернулась и загорелась. Водителю удалось выжить.
В Калининграде произошло ДТП, в результате которого легковушка несколько раз перевернулась и загорелась. Водителю удалось выжить. Подробности
По предварительным данным, в субботу, 10 июня, около 4:05 на улице Горького водитель Volkswagen врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал пассажир, его доставили в больницу.
Водитель, который был пьян, по предварительным данным, не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.