В Белгородской области от обстрела ВСУ пострадали пять человек

В Шебекино Белгородской области с 31 мая на 1 июня прошли три атаки (в 12 ночи, 3:40 и 5:15). ВСУ обстреливала город из «Града». Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Сотрудник полиции получил открытый перелом плечевой кости. У двух женщин осколочные ранения рук и ног. Также пострадал охранник моста.

«Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу», — сообщил Гладков.

Известно, что снаряд попал в частный жилой дом, после чего он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть здания с пробитыми стенами.

«Есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля. На месте работают пожарные расчеты. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна», — передает Гладков.

Уточняется, что власти будут помогать тем, кто выезжает из города. Жителей разместят в пунктах временного проживания в «Белгород Арене» и других местах. Кто не может самостоятельно добраться до пункта, необходимо обратиться в администрацию округа.