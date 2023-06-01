Участие в предварительном голосовании «Единой России» приняли 3,17 миллиона человек

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», участие в предварительном голосовании «Единой России» приняли 3,17 миллиона человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании.

«Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надёжнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей», — отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак напомнил, что на предварительное голосование зарегистрировались 15,5 тысяч кандидатов, из которых 28% - мужчины в возрасте до 35 лет. 44% кандидатов — женщины. Участников СВО на предварительном голосовании было более 150 человек.

«Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отметил, что в новых регионах в предварительном голосовании участвовали 466 тысяч человек. Из них почти половина — жители ДНР.

«Впереди — самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов», — сказал Дмитрий Медведев.

Генсовет «Единой России» предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. Представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях региональных отделений «Единой России».

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года. По максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырех новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.

«В этом году в Рязанской области пройдет более 170 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. На выборах всех уровней наши жители сами принимают решение: кого они видят в качестве своих будущих представителей от партии „Единая Россия“. Делается это с помощью предварительного голосования — простой и открытой процедуры. Предварительное голосование помогает выявить самых талантливых и перспективных людей за счет внутрипартийной конкуренции. А она у нас высокая — 7,6 человек на место. Среди кандидатов — люди разных профессий, волонтеры и активисты, пенсионеры и студенты, участники специальной военной операции. Осенью пройдут выборы депутатов Рязанской городской Думы. В бюллетени было внесено 178 человек. В электронном предварительном голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей областного центра», — отметил Павел Малков, губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».