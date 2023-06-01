Рязанка пожаловалась на новые правила выдачи талонов к специалистам в поликлинике № 11

Рязанка пожаловалась на новые правила выдачи талонов к специалистам в поликлинике № 11. Об этом она написала в группе «Подслушано в Рязани» в четверг, 1 июня.

«Теперь, чтобы записаться к специалисту, нужно попасть к терапевту, и он тебя записывает. Вы серьезно? У нас что, у терапевтов нет работы? Они и так больше времени тратят в неработающие и зависающие вечно компьютеры, чем на пациента. К ним в очереди сидят все злые, потому что там 33 очереди к одному терапевту», — написала женщина.