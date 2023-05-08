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Владимир Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы

Владимир Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы. По словам президента Украины, на континенте празднование Дня Европы 9 мая традиционно знаменует достигнутый мир и единство. Зеленский считает, что этот день правильно отмечать «вместе со всей свободной Европой».

Также украинский президент внес в Верховную раду законопроект, предлагающий объявить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над фашистами. Именно 8 мая мир чтит память всех тех, чьи жизни унесла та война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.