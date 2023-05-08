Суд Берлина оставил в силе запрет на демонстрацию российского флага 9 мая

В Берлине суд не стал отменять запрет на демонстрацию российского флага 9 мая. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее был введен запрет демонстрации флагов и символики России, СССР, Украины и георгиевской ленты у советских мемориалов в связи с возможными конфликтами.

Позднее административный суд Берлина снял запрет, но полиция подала апелляцию в Высший административный суд, который отменил решение суда первой инстанции.

Стала ли Украина обжаловать запрет демонстрации своего флага — не сообщается.