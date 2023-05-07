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В Госдуме предложили на товарах из недружественных стран писать «произведено врагом России»

В Госдуме предложили на товарах из недружественных стран писать «произведено врагом России». Идея принадлежит депутату Алексею Журавлёву.

«Многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же стараются свою продукцию по-прежнему продавать в нашей стране. Такие товары нужно маркировать „произведено врагом России“, причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая деньги, он в том числе и финансирует неприятеля», — заявил депутат РИА Новости.

Народный избранник считает, что многие компании, не афишируя, начали потихоньку возвращаться в Россию. По мнению депутата, производители зарабатывают в России, при этом осуждая нашу страну. Ситуацию Журавлев назвал абсурдной.