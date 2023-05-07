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Медведев написал пост после задержания подозреваемых в покушении на Прилепина

Дмитрий Медведев написал пост после задержания подозреваемых в покушении на Захара Прилепина. В нем зампред Совбеза рассуждает, что иногда с приговоренными случаются несчастные случаи даже в условиях моратория на смертную казнь.

«Длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — написал Медведев в своем Telegram-канале.