Медведев написал пост после задержания подозреваемых в покушении на Прилепина

Дмитрий Медведев написал пост после задержания подозреваемых в покушении на Захара Прилепина. В нем зампред Совбеза рассуждает, что иногда с приговоренными случаются несчастные случаи даже в условиях моратория на смертную казнь.

«Длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — написал Медведев в своем Telegram-канале.