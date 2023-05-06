Видео: в Оренбурге рухнула карусель с детьми
В Оренбурге в субботу, 6 мая, во время движения рухнула карусель с детьми и взрослыми. Видео опубликовано в соцсетях.
В Оренбурге в субботу, 6 мая, во время движения рухнула карусель с детьми и взрослыми. Видео последствий опубликовано в соцсетях.
По данным РЕН ТВ, как минимум 10 человек пострадали при обрушении карусели, среди них есть дети.
Инцидент произошел в «Оренпарке». На месте работают оперативные службы.
Момент обрушения карусели попал на видео.