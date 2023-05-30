Житель Тульской области угнал автомобиль у рязанца на Московском шоссе

Житель Тульской области угнал автомобиль у рязанца на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Рязани с заявлением о пропаже автомобиля. Полицейские опросили молодого человека и выяснили, что некоторое время назад он припарковал свой автомобиль Lada Priora возле дома на Московском шоссе. Когда рязанец решил воспользоваться автомобилем, он обнаружил его пропажу.

Оперативники опросили жильцов соседних домов, а также работников расположенных неподалеку магазинов, однако очевидцев найти не удалось. Возле места парковки, где молодой человек оставил машину, камер видеонаблюдения не было.

Полицейские провели большую работу, чтобы отследить возможный путь движения машины. Поиски осложнялись тем, что хозяин автомобиля не знал, когда именно машина пропала.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить маршрут, по которому двигалась Lada Priora. Последним местом, где была зафиксирована машина была Тульская область.

Рязанские полицейские выехали в соседний регион, где разыскали автомобиль и водителя, который пригнал машину. Им оказался 20-летний житель Тульской области, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Его задержали.

По предварительной информации, молодой человек решил отправиться на выходные в Рязань на автобусе. На Московском шоссе он заметил припаркованный автомобиль, взломал его и отправился домой.

Возбуждено уголовное дело.