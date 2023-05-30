В Рязанской области 13-летний подросток на мотоцикле сбил восьмилетнюю девочку
В Рязанской области 13-летний подросток на мотоцикле сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
Инцидент произошел 29 мая, примерно в 15:30, в поселке Александро-Невский. 13-летний подросток, управляя мотоциклом Racer, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу.
В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована.
Проводится проверка.