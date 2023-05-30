В Московском районе Рязани на нескольких улицах отключили горячую воду
В Московском районе Рязани на нескольких улицах отключили горячую воду. Об этом
Горячую воду отключили до 24:00 1 июня по адресам:
- улица Станкозаводская, дома № 38 корпус 1, № 28/9, № 21, № 32, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2;
- улица Энгельса, дома № 22, № 28.
Также под отключение попали объекты соцсферы: школы, детские сады, Детская поликлиника № 3, больница № 5, ДСШ «Надежда», ДК «Приокский», интернат № 2, ДСШ «Космос».
Горячую воду отключили в связи с производственной необходимостью.