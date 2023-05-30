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Небензя: Россия надеется на осуждение действий Киева со стороны МАГАТЭ

Россия рассчитывает, что международное агентство по атомной энергии осудит действия Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя России в Совете Безопасности ООН.

Небензя подчеркнул, что власти Украины «не раз подводила мир к черте ядерного инцидента».

Также отмечается, что Россия намерена предпринять всевозможные меры для усиления безопасности. Она «будет предельно жестко отвечать на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар».