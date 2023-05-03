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В Скопине обнаружили тело 47-летнего мужчины

В Скопине обнаружили труп мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщил следователь Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Мудров.

Тело мужчины нашли в гараже утром во вторник, 2 мая.

Отмечается, что в конце апреля мужчина отпраздновал день рождения. По предварительной информации, смерть носит некриминальный характер.

По словам Андрея Мудрова, по факту гибели мужчины 1976 года рождения проводится доследственная проверка. Для установления причин смерти назначили судмедэкспертизу.