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В региональном минобре не стали рассматривать жалобу родителей учеников школы № 75

Региональное министерство образования не стало рассматривать жалобу рязанцев и перенаправило ее в мэрию. Соответствующий ответ ведомства редакции РЗН. инфо прислали родители восьмых и девятых классов школы № 75.

Рязанцы отправили жалобу в Администрацию президента России по поводу закрытия десятых классов в школе № 75. Во вторник, 2 мая, родителям учащихся восьмых классов пришел ответ от регионального министерства образования.

«Согласно ФЗ № 273 „Об образовании“ организация предоставления общедоступного и бесплатного школьного образования относится к полномочиям органов местного самоуправления, в данном случае — к полномочиям администрации города Рязани», — говорится в ответе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на все вопросы родителей ответит администрация Рязани в письме.

«Также специалисты управления образования и молодежной политики администрации готовы ответить на все вопросы о комплектовании классов в школе № 75», — добавили в ответе.