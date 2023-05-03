В региональном минобре не стали рассматривать жалобу родителей учеников школы № 75

Региональное министерство образования не стало рассматривать жалобу рязанцев и перенаправило ее в мэрию. Соответствующий ответ ведомства редакции РЗН. инфо прислали родители восьмых и девятых классов школы № 75.
Рязанцы отправили жалобу в Администрацию президента России по поводу закрытия десятых классов в школе № 75. Во вторник, 2 мая, родителям учащихся восьмых классов пришел ответ от регионального министерства образования.
«Согласно ФЗ № 273 „Об образовании“ организация предоставления общедоступного и бесплатного школьного образования относится к полномочиям органов местного самоуправления, в данном случае — к полномочиям администрации города Рязани», — говорится в ответе.
Кроме того, в ведомстве отметили, что на все вопросы родителей ответит администрация Рязани в письме.
«Также специалисты управления образования и молодежной политики администрации готовы ответить на все вопросы о комплектовании классов в школе № 75», — добавили в ответе.