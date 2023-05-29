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В Сасовском районе 25-летняя девушка украла у пенсионерки деньги

В полицию обратилась жительница села Батьки с заявлением о том, что у нее пропали из дома 27 тысяч рублей. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба УМВД.

76-летняя женщина заметила пропажу денег после возвращения из огорода. Все время, что она там находилась (около часа), дверь в дом была открыта.

Отмечается, что 27 тысяч рублей находились в сумке, которая стояла в комнате под столом. Рядом на тумбочке лежал кошелек, в котором была небольшая сумма, но ее злоумышленник не взял.

Полицейские выяснили, что в этот день в село приехал автомобиль, который ранее жители не видели.

«Оперативники получили описание этого транспортного средства и вскоре выяснили, что эта машина прибыла в село из Путятинского района. Затем сотрудники полиции установили водителя, нашли его и узнали, что в день кражи он привозил в Сасовский район свою знакомую — 25-летнюю жительницу села Караулово. Она арендовала машину и, по ее словам, ездила в село Батьки проведать пожилую родственницу», — рассказали в полиции.

Молодая девушка воспользовалась тем, что женщина находится в огороде, зашла в дом и нашла сумку, из которой забрала все деньги. Кошелек она тоже видела, но из него брать деньги не стала, так как посчитала, что эту пропажу заметят быстрее и у нее будет меньше времени, чтобы уехать с места преступления.

В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до шести лет лишения свободы.