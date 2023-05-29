В Рязанском театре кукол прошла премьера спектакля «Лето на память»

Это постановка режиссера Анны Коонен по мотивам книг польского педагога и врача Януша Корчака.

В Рязанском театре кукол представили новый спектакль «Лето на память».

Это постановка режиссера Анны Коонен по мотивам книг польского педагога и врача Януша Корчака.

Зрители увидят историю поездки детей из дома сирот Корчака в летний лагерь, которую рассказывает одна из воспитанниц — девочка по имени Блюмка. В спектакле, как в дневнике, показаны впечатления детей об отдыхе — драка из-за полотенец около умывальников, завтрак, прогулка до реки и купание, первая любовь, детский суд над теми, кто шумит после отбоя и сказки от пана доктора перед сном. Постановку дополняют песни и акробатические номера актеров.

Декорации спектакля выполнены в виде тетрадных листов в линейку, на которых во время действия возникают цитаты педагога. В постановке задействовано более 200 кукол.

Для премьеры подготовили необычную программку. «Это дневник, внутри которого собраны сокровища „Лета“. Поталь, семена растений, ленты и даже фильтры, с помощью которых наши художники окрашивают лучи света», — рассказали в театре.

Над спектаклем также работали — художник Александра Громова, режиссер по пластике Павел Фролов, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев, художник мультимедиа Максим Акулин.

В постановке заняты актеры Василий Уточкин, Дарья Ефремова, Маргарита Диннер, Алина Калашникова, Екатерина Кудряшова, Сергей Сизоненко, Евгений Солушев, Андрей Стручков, Алексей Сушков.

Возрастное ограничение 6+

Фото Рязанского театра кукол