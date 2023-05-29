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В Рязани осудили мужчину за убийство пенсионерки и угон ее машины
Его осудили на 16 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

В Рязани осудили мужчину за убийство пенсионерки и угон ее машины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, 30 марта 2022 года 45-летний мужчина напал на 69-летнюю женщину в коридоре ее дома. Он ударил потерпевшую три раза кирпичом по голове, чтобы похитить деньги и автомобиль.

Когда злоумышленник увидел, что хозяйка дома жива, начал ее душить. Затем преступник перенес пострадавшую в зал и сбросил ее тело в люк, головой вниз. После мужчина украл из дома 5 300 рублей и угнал автомобиль «Лада Гранта». Женщина скончалась на месте происшествия от травм.

Отмечается, что с 2021 по 2022 годы мужчина помогал женщине и получал за это деньги или еду.

Мужчину осудили на 16 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.