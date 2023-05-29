Рязанка пожаловалась на подростков, бросающих камни с шестого этажа на землю

Рязанка пожаловалась на подростков, бросающих камни с шестого этажа на землю. Об этом она сообщила в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Инцидент произошел на Московском шоссе у дома № 47.

«Сегодня гуляли с ребенком на Московском шоссе, дом № 47. С 6 этажа подростки бросали камни, на замечания не реагировали. К сожалению, фото смогла сделать после того, как они вышли из подъезда. Хотелось бы обратиться к родителям этих подростков, чтобы провели беседу с этими детьми. Мы шли с ребенком маленьким, а ведь они могли попасть не только в нас, но и в прохожих», — рассказала женщина.