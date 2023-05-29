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Опубликован список пляжей в Рязанской области на 2023 год

Опубликован список пляжей в Рязанской области, которые откроются в купальный сезон 2023 года. Данные разместили на сайте ГУ МЧС.

Отмечается, что в регионе планируется открыть 39 пляжей.

Список пляжей и дата их открытия:

  • Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1» (1 июня);
  • Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2» (1 июня);
  • Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-3» (1 июня);
  • Рязань, п. Солотча, р. Старица пляж «Лысая гора» (10 июня);
  • Рязанский район с. Поляны, оз. Жидень «Окская жемчужина» (1 июня);
  • Александро-Невский район, с. Нижний Якимец, вдх. «Немецкий» (11 июня);
  • Александро-Невский район, оз. Ольховка, с. Каширка (1 июня);
  • Пронский район, г. Новомичуринск, река Проня, водохранилище Рязанской ГРЭС (4 июня);
  • Михайловский район, г. Михайло, в р. Проня (дата открытия пляжа уточняется);
  • Захаровский район, с. Захарово, ручей Жрака (1 июня);
  • Кораблинский район, д. Григорьевское, р. Ранова (1 июня);
  • Милославский район, р.п. Милославское, р. Мокрая Полотебня, правый берег (1 июня);
  • Милославский район, р.п. Милославское, р. Мокрая Полотебня, левый берег (1 июня);
  • Скопинский район, с. Успенское, пруд на р. Вослебовка (1 июня);
  • Старожиловский район, ул. Конезаводская, р. Истья (15 июня);
  • Ряжск, р. Хупта (1 июня);
  • Шиловский район, р.п. Шилово, с. Борок (3 июня);
  • Шилово, р. Ока, «Нерский парк» (3 июня);
  • Путятинский район, д. Александровка, р. Нетрожь, водоём ГТС (5 июня);
  • Сапожковский район, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, р. Обвал (2 июня);
  • Сараевский район, р.п. Сараи, р. Верда (15 июня);
  • Чучковский район, с. Ункосово, водохранилище (1 июня);
  • Ухоловский район д. Клинок р. Лучка (10 июня);
  • Спасский район, г. Спасск, ул. Набережная, Спасский затон, пляж «Центральный» (5 июня);
  • Спасский район, оз. Ижевское, с. Ижевское (15 июня);
  • Спасский район, с. Кирицы, р. Кирица, пляж ДТС «Кирицы» (10 июня);
  • Касимовский район, р.п. Сынтул, озеро Сынтул (1 июня);
  • Пителинский район, с. Потапьево, р. Пёт (1 июня);
  • Клепиковский район, д. Лункино, оз. Белое, пляж ДОЛ «Радуга» (1 июня);
  • Клепиковский район, с.п. Оськинское, д. Селезнево, оз. Чистое (1 июня);
  • Ермишинский район, р.п. Ермишь, пруд Ермишь (5 июня);
  • Шацкий район, с. Тарадеи, р. Тарадея (1 июня);
  • Кадомский район, р. п Кадом, река Мокша (1 июня);
  • Сасовский район, с. Устье, затон река Цна (1 июня).