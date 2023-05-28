Жители Михайловского района пожаловались, что их «терроризируют» кабаны

Жители Михайловского района пожаловались, что их «терроризируют» кабаны. Соответствующее сообщение и видеоролик в соцсетях опубликовали 28 мая.

Отмечается, что в селе Чурики жители вынуждены отгонять с собаками диких кабанов со своих огородов. 27 мая заметили семь кабанов и 30 маленьких кабанят.

«По этому поводу обращались везде, где можно, но ничего не сделали, сказали что все хорошо их и так мало, хотя на фотографиях вместо обещанных 12 штук их было от 15 взрослых особей. Как стало известно, кабанов разводят для отдыха VIP — персон, а с тем, что кабаны терроризируют всю деревню, что детей страшно на улице оставлять — никого не колышит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кабаны пытались наброситься на людей, но те успели убежать от них.