В Рязани требуются добровольцы для поисков 65-летнего Алексея Тетюцкого
Местонахождение мужчины неизвестно с 25 мая.
В Рязани требуются добровольцы для поисков 65-летнего Алексея Тетюцкого. Пост опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сообщается, что местонахождение мужчины неизвестно с 25 мая.
Приметы: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.
Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны и черные резиновые тапочки.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве.
Телефоны 8 (800)700-54-52 или 112.