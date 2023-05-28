В Рязани требуются добровольцы для поисков 65-летнего Алексея Тетюцкого

Местонахождение мужчины неизвестно с 25 мая.

В Рязани требуются добровольцы для поисков 65-летнего Алексея Тетюцкого. Пост опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сообщается, что местонахождение мужчины неизвестно с 25 мая.

Приметы: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.

Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны и черные резиновые тапочки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве.

Телефоны 8 (800)700-54-52 или 112.