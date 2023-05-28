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В Рязани мужчину, который ходил в одних трусах по улице, доставили в психбольницу

В Рязани мужчину, который ходил в одних трусах по улице, доставили в психбольницу. Об этом 28 мая сообщил Telegram-канал «Усы Куракиной».

Мужчина попросил у прохожих вызвать ему скорую, так как ему мерещилась умершая мать. На место приехала полиция. В этот момент к наряду подошла женщина, которая пожаловалась на своего сожителя, который ударил ее. Мужчину увезли в отдел.

Позже полуголого мужчину отвели домой, где ему вызвали скорую, а затем и психбригаду.

Видео инцидента можно посмотреть тут.