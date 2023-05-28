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Кличко объяснил ночные толчки и вибрации в Киеве переброской нового вооружения

Толчки и вибрации, о которых в ночь на воскресенье сообщали жители Киева, могли быть обусловлены перемещением нового вооружения. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет 28 мая ТАСС.

Ранее пользователи в социальных сетях и украинские СМИ писали о толчках и вибрациях, которые ощущались в Киеве и области минувшей ночью. Некоторые жители решили, что это землетрясение, так как в их жилищах тряслась мебель. Однако сейсмологи сообщили украинским СМИ, что не фиксировали в Киеве и области землетрясений.

«Это оружие идет на фронт, новое мощное, и может быть вибрация, связанная с этим», — сказал в этой связи Кличко.