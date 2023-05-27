В Шацке остановили пьяного мотоциклиста-рецидивиста

Сотрудники Госавтоинспекции в Шацке остановили нетрезвого мотоциклиста, ранее привлекавшегося к ответственности за нетрезвую езду. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции в Шацке остановили нетрезвого мотоциклиста, ранее привлекавшегося к ответственности за нетрезвую езду. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе патрулирования экипаж ДПС заметил мужчину на мотоцикле Vento. Поведение мотоциклиста показалась нетипичным, водителя остановили. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта и покраснение лица.

Мужчину отстранили от управления и в присутствии двух понятых освидетельствовали. Результат составил 0.536 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — это более чем в три раза выше допустимого уровня. Также в ходе проверки выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду и не имеет прав на управление.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность: штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.