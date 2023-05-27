В Курской области после обстрела со стороны ВСУ погиб строитель

В Курской области мужчина погиб после обстрела со стороны ВСУ, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале в субботу, 27 мая.

В Курской области мужчина погиб после обстрела со стороны ВСУ, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале в субботу, 27 мая.

«Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал Старовойт.

Он пообещал, что власти окажут родственникам погибшего всю необходимую помощь. Других пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.