В Калужской области произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и пяти машин

В субботу, 27 мая, в 16:20, на 232-м километре автодороги М3 Мещовского района произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель бензовоза столкнулся с пятью автомобилями.

В субботу, 27 мая, в 16:20, на 232-м километре автодороги М3 Мещовского района произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель бензовоза столкнулся с пятью автомобилями, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

В аварии погиб водитель бензовоза, также пострадал водитель одного из автомобилей.

Движение по дороге М3 перекрыто, на месте работают специализированные службы.