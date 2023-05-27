РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали западные беспилотники

Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» беспилотными катерами западного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» беспилотными катерами западного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», — отметил собеседник.

Целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки, и сами дроны судя по внешнему виду вряд ли были украинского производства, добавил он.

Таким образом, по его словам, Киеву для атак и провокаций в Черном море передали «незадекларированную для западной общественности партию новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства». Вероятнее всего, за этим стоит Великобритания, имеющая «большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана».

«Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии», — добавил источник.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции.