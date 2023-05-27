РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали западные беспилотники

Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» беспилотными катерами западного производства. Об этом сообщает
«Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», — отметил собеседник.
Целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки, и сами дроны судя по внешнему виду вряд ли были украинского производства, добавил он.
Таким образом, по его словам, Киеву для атак и провокаций в Черном море передали «незадекларированную для западной общественности партию новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства». Вероятнее всего, за этим стоит Великобритания, имеющая «большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана».
«Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии», — добавил источник.
Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции.