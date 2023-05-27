Подоляк выдвинул России ответные условия по мирным переговорам

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter выдвинул России встречные условия, при которых Киев примет мирные переговоры. До этого замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter выдвинул России встречные условия, при которых Киев примет мирные переговоры. До этого замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, сообщает RT.

Украинский чиновник назвал условиями для мирных переговоров вывод российских войск, «признание суверенитета постсоветских стран», «выдачу военных преступников» и создание «буферной зоны» на территории России.

В Киеве выступили также за сокращение числа российских ракет большой дальности и за проведение конференции по контролю над ядерным арсеналом России. Кроме того, Подоляк озвучил требование законодательно закрепить репарации и отказ РФ от своих активов, замороженных в других странах, в пользу Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал несуразными «мирные инициативы», выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле отметили, что Россия будет продолжать СВО и достигнет выполнения заявленных задач.