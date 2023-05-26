Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых браков на Украине. Об этом в пятницу, 26 мая,
В конце апреля петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов.
«Уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан», — сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что правительство страны уже работало над вопросом легализации однополых браков. Зеленский подчеркнул, что в условиях военного положения конституция страны не может быть изменена.
«Я обратился к кабинету министров Украины с предложением проработать вопрос по поводу введения института зарегистрированного гражданского партнерства», — сказал Зеленский.