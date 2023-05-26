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ВСУ обстреляли городской округ в Белгородской области

В Белгородской области 26 мая ВСУ с 6:30 обстреливают Грайворонский городской округ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела погибших и пострадавших нет, однако есть разрушения.

В четырех частных домах есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Также окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль.

Кроме этого, повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы приступили к восстановительным работам.

В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК, а также есть повреждение ограждения магазина и ближайших построек.