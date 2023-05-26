19-летней жительнице Мордовии грозит шесть лет тюрьмы за кражу денег у пенсионерки из Сасова

В полицию обратилась 83-летняя жительница Сасово и сообщила о пропаже 131 тысячи рублей. Следов взлома дверей и окон в ее доме не было, сообщают полицейские.

Правоохранители выяснили, что накануне пропажи к пенсионерке заходила молодая девушка, представившаяся электриком. Она заявила, что ей нужно проверить проводку. Бабушка впустила ее в дом. «Специалист» походила по комнатам, что-то записала в блокнот и ушла.

«Полицейские опросили соседей пенсионерки и нашли свидетелей, они сообщили марку и государственный номер автомобиля, на котором к дому пожилой женщины подъехала незнакомка», — сообщили в УМВД.

Вскоре полицейские поняли, что к хищению причастна 19-летняя жительница республики Мордовия.

По предварительной информации, девушка специально приехала в Рязанскую область. Она высматривала дома, где проживают пожилые люди, а после под видом электрика и под предлогом проверки попала в дом сасовской пенсионерки, отвлекла ее внимание, нашла спрятанные под матрасом кровати и подушкой кошельки и забрала оттуда все деньги.

Отмечается, что девушка думала, что полицейские из соседнего региона не смогут установить ее личность, поскольку она там не проживает. Однако ее разыскали и задержали.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до шести лет лишения свободы.