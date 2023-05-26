В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск 32-летнего мужчину

Сотрудники полиции задержали в Московском районе Рязани мужчину, который объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в ведомстве.

После того, как правоохранители заметили подозрительного мужчину и направились в его сторону, он пытался скрыться во дворах домов по улице Энгельса, однако сделать этого не получилось.

При проверке личности выяснилось, что этого 32-летнего рязанца разыскивает УФСИН по Рязанской области. Ранее ему вынесли наказание (какое — не уточняется) за неуплату алиментов.